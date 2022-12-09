Yalancı bahara aldanan leylek göçmeyi unuttu

DENİZLİ (İHA) – Son yılların en kurak kışının yaşandığı Denizli’de, Aralık ayında görülen leylek şaşırttı. Ekim ayında sıcak Afrika ülkelerine uçması gereken leylek, yalancı bahara aldanıp göçmeyi unuttu.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü mezunu olan kuş gözlemcisi Ilgın Uzunoğlu, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı çevresinde çekim yaparken, Aralık ayında hiç rastlanılmayan bir manzarayla karşılaştı. Son baharda soğukların başlamasıyla birlikte ülkeyi terk etmesi gereken leylek, Aralık ayında yaşanan yalancı bahara kanıp göçmeyi unutunca ilgi odağı oldu.

Kendisinin de ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığına dikkat çeken Uzunoğlu, “Ülkemize ilkbaharda gelen leylekler, sonbaharın sıcakların düşmesiyle birlikte kış aylarını rahat geçirmek üzere Afrika’ya göç ederler. Ancak bazı leylekler, hastalık, yaşlılık ve iklim şartları gibi çeşitli sebeplerle bu göç yoluna çıkmayıp, kış aylarını da ülkemizde geçirmeyi tercih edebiliyor. Ben de Aralık ayında Denizli’de bu leylekle karşılaştım. İlk şaşkınlığımı attıktan sonra fotoğraflarını çektim. Acaba kışı ülkemizde mi geçirecek yoksa göç yoluna çıkmak için geç mi kaldı bilemiyorum” dedi.