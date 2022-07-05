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Yaklaşan bayram öncesi denetimler arttı

Denizli’de Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet ekiplerince yollarda tedbirler üst seviyeye çıkartılarak helikopterli denetim gerçekleştirildi.

DENİZLİ 05.07.2022, 09:14
Yaklaşan bayram öncesi denetimler arttı

Denizli’de Kurban Bayramı öncesi jandarma ve emniyet ekiplerince yollarda tedbirler üst seviyeye çıkartılarak helikopterli denetim gerçekleştirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırıldı. Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, sürücüler üzerindeki “Yakalanma Riski Duygusunun" en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denizli-Çal-Süller İl Yolu, Denizli-Uşak Devlet Karayolu ve Çivril-Dinar Devlet Karayolu üzerinde yapılan helikopterli denetimde kurallara uymayan sürücüler teker teker tespit edildi. Uygulama noktasına yaklaşan araçlara yapılan uyarı sonrası cezai işlem uygulandı.

İl genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, denetimlerde can kayıplarının önüne geçmek ve kazaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

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