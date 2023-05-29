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Yakıt tankerinden kaçak akaryakıt çıktı
DENİZLİ’DE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN YAKIT TANKERİNDEN LİTRELERCE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.
DENİZLİ 29.05.2023, 17:04
Denizli’de şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinden litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Denizli’de akaryakıt kaçakçılığın engellenmesi için faaliyetler devam ediyor. Yolda durumundan şüphelenilen bir yakıt tankerini durduran ekipler, araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 bölme olduğu tespit edilen tankerlerin içinde 2.350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtlara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.