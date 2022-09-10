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Yakınları tarafından cansız bedeni bulundu
Denizli’de bir süredir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından bulundu.
DENİZLİ 10.09.2022, 09:30
Denizli’de bir süredir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından bulundu.
Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana gelen olayda; bir süredir haber alamadıkları Sabri Akal’ın (66) yalnız yaşadığı evine giden yakınları, cansız bedenle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrası Akal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Akal’ın cansız bedeninin Uşak’ta defnedileceği belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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