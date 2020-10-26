Yakalama emri bulunan ve aranan 3 şahıs gözaltına alındı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAKALAMA EMRİ VE ARANMASI BULUNAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ŞAHISLARDAN 1’İ TUTUKLANIRKEN 2’Sİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalama emri ve aranması bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken 2’si adli makamlara sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önceden aranması olan 1 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen aranması olan 1 şahıs ile kamu kurum ve kuruluşları, kişileri araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahısta yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu hafta içerisinde toplamda 3 şahıs gözaltına alınırken, 1’i tutuklandı.
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