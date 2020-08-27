Yağmurda kontrolden çıkan arazöz devrildi
DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞININ ARDINDAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT BİR ARAZÖZ ARACI KARAYOLUNDA DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN YADA ÖLENİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ.
Denizli’nin Tavas ilçesinde, sağanak yağışının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir orman arazözünün devrildiği kaza ucuz atlatıldı.
Kaza, Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tavas Orman İşletme Şefliği’ne ait 20 K 6337 plakalı BMC marka kamyonet arazöz yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması neticesinde Tavas kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişinin devrilen arazöz içerisinden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve orman görevlileri arazöz aracının kaldırılması için yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri orman görevlilerini ayakta tedavi ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, ölen yada yaralanın olmadığı kazada, arazöz aracının kaldırılması ile yol tekrar normal trafik akışına döndüğü belirtildi.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25