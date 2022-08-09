banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Trump'ın evine FBI baskını!
Trump'ın evine FBI baskını!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte seyreden fırtına ağaçları devirdi.

DENİZLİ 09.08.2022, 09:59
Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte seyreden fırtına ağaçları devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu kuvvetli yağmur ve fırtına kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, Çivril’de hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşanırken, Şehitler Mahallesi ile İsmet İnönü Bulvarında bazı ağaçlar rüzgarın gücüne dayanamadı ve yıkıldı. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ve maddi hasar oluşmazken, belediye ekipleri ile güvenlik güçleri kazaları önlemek için tedbir aldı.

Yorumlar (0)
30°
açık