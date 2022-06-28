Yağlık gül hasadı başladı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’deki gülyağı üretiminin büyük kısmını elinde bulunduran Gülbirlik’in alım yaptığı önemli merkezlerden birisi olan Denizli’nin Çardak ilçesinde, yağlık gül hasadına başlandı.

Bölgenin önemli yağlık gül üretim merkezlerinden birisi olan Çardak ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi’nde gerçekleşen hasat törenine Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Tarım ve Orman Müdürü İl Şakir Çınar ve Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz ve teknik personellerinin yanı sıra çok sayıda çiftçi katıldı. 2021 yılı hasat sezonunda 126 ton yağlık gül hasadı yapılan Söğüt’te üretilen güller gül yağı ve gül suyu şeklinde kozmetik sanayide, gül reçeli olarak ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Gül üretimi, Çardak ve mahallelerine yıllık 1-1,5 milyon lira civarında ekonomik katkı sağlıyor.

Yeni hasat sezonunun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çıçar, “Çardak’ın güzide beldesi Söğüt’te gül hasadına başlıyoruz. Gül deyince bizim dinimizde Peygamber kokusu akla gelir. Gül kokularını ciğerlerimizin en uç noktalarına kadar hissettik. Üreticilerimize buradan şunu söyleyebiliriz üretime devam edelim inadına üretim diyelim. Tarım ve Orman bakanlığı olarak biz üreticinin sonuna kadar yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kimin ne konuda sıkıntısı varsa teşkilatımızla İl ve İlçe Müdürlüğü olarak sonuna kadar buradayız. 810 dekar bir alanda yapılan gül hasadının öncelikle Söğüt sonra Çardak daha sonra Denizli ve Ülke ekonomisine faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da, Çardak’ta 1987 yılında başlayan gül üretiminin artarak devam ettiğini, 1000 dekara kadar çıkan üretim bu yıl ki olumsuz hava koşullarından dolayı 810 dekara kadar düştüğünü söyledi. Başkan Yılmaz, gül üretiminin Çardak ilçesi ve mahallelerine yıllık yaklaşık 1-1,5 milyon lira gibi ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Ekonomik anlamla ciddi getirisi olan gül üretiminin bölge için önemine dikkat çeken Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt ise, “Söğüt Mahallemizin bulunduğu bu rakımı değerlendirerek, burayı tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden geniş bir bahçeye dönüştürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Mart - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği programını tamamlayarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan üreticilere belgeleri verildi. Törenin sonunda üreticiler, katılımcılarla birlikte bölgedeki ilk yağlık gül hasadını gerçekleştirdi.