Yağışta kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan yattı

Denizli’de seyir halinde olan otomobilin önündeki hafif ticari araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç yağışın etkisiyle orta refüje çıkarak yan yattı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Acıpayam istikametine seyir halinde olan Ramazan A. İdaresindeki 20 ABG 275 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan Abdullah Talha K. idaresindeki 20 DE 854 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç orta refüje çıkarak yan yatarken, kaldırıma çıkan otomobilin lastikleri patladı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri sürücülere ayakta müdahale ederken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süre polis ekipleri yolu tek şerit olarak geçişini sağlarken orta refüje çıkan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, sürücülerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.