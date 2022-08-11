Yağışlar ardından tekrardan kavurucu sıcaklıklar geri döndü

Denizli’de son günlerde yağan yağışlar yerini tekrardan yüksek sıcaklıklara bırakmaya başladı. Kent genelinde önümüzdeki günlerde termometrelerin 37 dereceye kadar çıkması bekleniliyor.

Yurt genelinde son zamanlarda yağan yağışlar yerini tekrardan sıcak hava bırakmaya başladı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege bölgesinde yer alan Denizli’de son 7 gün içerisinde kavurucu sıcaklıkların yaşanması beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklığı 37 dereceye çıkması bekleniliyor

Değerlendirmelere göre, bugünden itibaren bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, son 7 gün ise kentte en düşük hava sıcaklığının 34, en yüksek sıcaklığın ise 37 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.