Yabancı dil kurs başvuruları başladı

Pamukkale Belediyesi her yaştan vatandaşın ilgisini çeken kursları açmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin yoğun talep gösterdiği İngilizce ve Almanca kurslarının kış dönemi 2. etabı başvuruları başladı.

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ücretsiz kurslar tüm hızıyla devam ediyor. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla çeşitli dallarda açılan katlımın yoğun olduğu kurslarda en çok ilgiyi yabancı dil kursları çekiyor. Kış döneminin tamamlandığı yabancı dil kurslarında ikinci etap kayıtları başladı. Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası’ndaki İngilizce ve Almanca kursları, A1 başlangıç seviyesi ve A2 orta seviye olarak 2 etapta gerçekleşecek. Kursa katılmak isteyenler başvurularını www.pamukkale.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Ücretsiz kurslara 16 yaş ve üzeri kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesine giriş yaparak ilgili linke tıklayarak ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanacak başvuru linklerinden kayıtlarını kolayca oluşturabiliyor.

“Yabancı dil esnaflarımız için de önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm ilçesi olan Pamukkale’de yabancı dil bilmenin önemli olduğunu ifade ederek, “Belediyemizce düzenlediğimiz ücretsiz İngilizce ve Almanca kursları bu nedenle büyük öneme sahip. Türkçemizi çok iyi bilmenin yanı sıra, tüm dünyada en çok geçerli sayılan İngilizce ve Almanca bilmek, sadece bir öğrenci için değil, esnafımızın için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceyle vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu fırsatı her kurs dönemimizde sunuyoruz. Yabancı dil konusunda kendisini yetiştirmek, geliştirmek isteyen 16 yaş üzeri tüm Denizlili vatandaşlarımıza açık olan ücretsiz kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.