Yaban hayvanları unutulmadı

Pamukkale Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası soğuk kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ilçenin birçok noktasına yiyecek bıraktı.

Son bir haftadır tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı insanları olduğu kadar doğada yaşayan canlıları da olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları sonucunda yiyecek bulmakta zorluk çeken doğa hayvanları için Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı kırsal alanlara yiyecek bıraktı. Doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmelerine katkıda bulunmak için yemleme çalışmaları gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi tonlarca yem, arpa, buğday ve semt pazarlarından toplanan sebze, meyveleri ilçenin yüksek noktalarına yaşayan hayvanların ulaşması için bıraktı.

“Tüm canlar bize emanet”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zorlu geçen kış günlerinde doğadaki canlıları da unutmadıklarını ifade ederek, “Yaban hayvanlarının aç kalmaması ve neslini sürdürmesi için doğaya yem bırakma çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun kar mesaisinde doğadaki canlılarımızı da unutmadık. Ekiplerimiz bir yandan 61 mahallemizin tamamında vatandaşlarımızın olumsuzlardan en az şekilde etkilenmesi için çalışırken, diğer taraftan da sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine tonlarca yem bıraktılar. Zorlu kış şartlarında özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.