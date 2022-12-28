Yaban dostlarına şefkat eli

Denizli’de hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 2 ay önce Sarayköy ilçesinde dikenli tellere takılarak kanadından yaralandığı belirlenen Puhu ile yaklaşık 1 ay önce Buldan ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuşu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edilen 2 baykuş yoğun tedavilerinin ardından yeniden sağlıklarına kavuşturuldu. Ölçümleri ve numaralandırılmaları yapılan baykuşlar önceki gün Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yeniden doğal hayatlarına bırakıldı.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Zeliha Adar, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra yaban hayatına da çok önem verdiklerini söyledi. Bir süre önce kliniğe getirilen kanatlarından yaralı Kulaklı Orman Baykuşu ve Puhu’yu sağlıklarına kavuşturarak yeniden doğaya bıraktıklarını kaydeden Veteriner Hekim Adar, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.