Voleybolda grup heyecanı Denizli’de yaşanacak

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçlarında toplam 24 takımdan 330 sporcu 11 ile 14 Ocak tarihlerinde bir birleriyle yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 11 ile 14 Ocak tarihlerinde Voleybol Gençler-A kategorisi Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği maçlarda kızlar Hasan Güngör Spor Salonunda, erkekler ise Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda sahaya çıkacak. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren takımların karşılaşacağı gruplarda, grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Gençlik Spor Denizli İl Müdürü Ömer İlman, Voleybol Grup maçlarında sahaya çıkacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.