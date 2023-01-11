Voleybolda grup heyecanı Denizli’de başladı

Denizli’nin ev sahipliğinde 4 gün sürecek Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçları şampiyonasına 9 farklı ilden 23 takım ve 310 sporcu katıldı. Oynanacak müsabakalar sonunda şampiyon olan takımlar Türkiye finallerinde boy gösterecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Denizli’nin ev sahipliğini yaptığı Voleybol Gençler A Grup Müsabakalarına sabah yapılan açılış seromonisi ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kızlar Hasan Güngör Spor Salonunda, erkekler ise Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda sahaya çıkacak. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren takımların karşılaşacağı gruplarda, grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda düzenlenen açılışta gençlere seslenen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü

“Mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum”

İl Müdürü Ömer İlman, okul sporlarının Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli projelerinden birisi olduğunu ifade etti. İlman, “Bugün burada farklı illerden gelen sporcularımızla güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayinin, ihracatın marka kendi olan Denizli’mizi sporun da marka kenti yapmak adına farklı branşlarda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücüyle aynı amaç uğruna salonu dolduran sporcularımıza ve antrenörlerimize hoş geldiniz diyorum ve şampiyonada mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.