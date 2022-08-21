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Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi
Denizli’nin Çameli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak şarampole savrulup devrildi.
DENİZLİ 21.08.2022, 15:46
Denizli’nin Çameli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak şarampole savrulup devrildi.
Çameli Gökçeyaka Mahallesinde meydana gelen olayda; kadın sürücünün kullandığı 06 GE 2167 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole savrulup devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan; kazaya karşıdan gelen aracın uzun farlarının sebep olduğu iddia edildi.