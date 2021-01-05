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Verem hastalığının bulaşma riski anlatılacak

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, 74. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle açıklama yaparak verem hastalığı hakkında bilgi verdi. Bulaşma yolları ve tedavisine dikkat çeken Abdüloğlu, “Verem hastalığı günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

DENİZLİ 05.01.2021, 10:07
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Verem hastalığının bulaşma riski anlatılacak

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, 74. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle açıklama yaparak verem hastalığı hakkında bilgi verdi. Bulaşma yolları ve tedavisine dikkat çeken Abdüloğlu, “Verem hastalığı günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

1947 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan ‘’Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” başladı. Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H.Betül Abdüloğlu, Türkiye genelinde 2019 yılı verem hastalığı insidansının yüz binde 13.7, Denizli’de ise 2019 yılı insidansının yüz binde 8.2 olduğunu söyledi. Abdüloğlu, "Verem hastalığının etkeni ’Mycobacterium tuberculosis’ adlı bakteridir. Çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen lenf bezleri, kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilmektedir. Verem, korona virüs hastalığı gibi solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Akciğer tüberkülozlu kişiler de hastalığı sağlam kişilere bulaştırarak toplum içinde yayılmasına neden olmaktadır. Verem hastalığının bulaşmasında balgam en önemli kaynaktır. Öksürme, aksırma ve konuşma havada tüberküloz basilleri içeren çok küçük damlacıkların oluşmasına yol açar. Bu damlacıklar sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınarak hastalığa yol açabilir. Özellikle dengeli beslenmeyen, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişilerde, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlarda vücut direnci düşük olduğu için verem hastalığına yakalanma riski artmaktadır” diye konuştu.

“Verem hastalığı günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır”

Tüm Dünyada etkili olan korona virüs belirtileri ile tüberküloz hastalığının belirtilerinin karışmaması gerektiğini dile getiren Abdüloğlu, tüberkülozun belirtileri ve tedavi yolları hakkında şunları söyledi, “Verem hastalığının en sık görülen belirtileri 2 ile 3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, kanlı balgam çıkarma ve kilo kaybıdır. Bu şikayetleri olan kişilerin en yakın zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Verem hastalığı günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavisi DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) ile en az 6 aydır. DGT, veremin kontrolünde en önemli tedavi stratejisi olup, hastanın tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu sağlık personeli gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir. Verem hastalığından korunmak için, verem aşısı (BCG) tüm bebeklere 2 aylıkken mutlaka yapılmalıdır. Denizli’de 2020 yılında Verem Savaş Dispanserimizde 71 yeni tüberküloz hastası saptanmış olup devam eden 44 tedavideki hastalarla birlikte toplam 115 hastanın takibi yapılmıştır” dedi.
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