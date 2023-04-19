Vekil adayı eline çapayı alıp indiği tarladan üreticiye söz verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Milletvekili Adayı Ferudun Ünal, “Çiftçimizin, üreticimizin ve Denizli’nin sesi olmak için var gücümüzle çalışacağız” sözünü verdi.

MHP Denizli Milletvekili Adayı Ferudun Ünal, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerinde halkın sevgisiyle karşılaşan milletvekili adayı Ünal, çiftçiler, üreticiler ve esnaflarla sık sık görüşüyor. İlçelerde çiftçinin ve üreticilerin dertlerini dinleyen Ünal, eline çapayı alıp traktör kullanarak üreticilere destek oldu. Ünal, “Çiftçimizin, üreticimizin ve Denizli’nin sesi olmak için var gücümüzle çalışacağız” sözünü verdi

“MHP her zaman çiftçinin ve üreticinin yanındadır”

50 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirten Ünal, “12 yaşımdan bari esnafım. Çiftçilik yapıyorum ve Çiftçimizin, üreticimizin, esnafımızın ve Denizli’mizin sesi olmak için bu yola baş koydum. Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer aldığımda çiftçimizin, üreticimizin ve Denizli’nin sesi olmak için var gücümle çalışacağım. Her zaman esnafın, çiftçinin ve üreticinin yanındayım” diye konuştu.