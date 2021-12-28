Vefatının 85. yılında Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. yılını kutlamak ve Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. Yılında yad etmek amacıyla Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda gerçekleştirildi.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 22. Dönem Denizli Milletvekili M. Salih Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Şube Müdürü Ramazan Kayayurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Pamukkale ilçesi Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Eserleri ve fikirleriyle günümüzde de yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmekte"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada; “İstiklal Marşı’mızın şairi, ilim ve irfan geleneğimizin en mühim halkalarından biri olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’ u vefatının 85. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı şiirler, yazılar ve vaazlarıyla, karamsarlığa düşen aziz milletimize mücadele ruhunu aşılamaya gayret etmiştir. Şairin bu gayretleri ve yılmak bilmeyen azmi bağımsızlık mücadelemize büyük katkılar sağlamıştır. Mehmet Akif Ersoy eserleri ve fikirleriyle günümüzde de yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Her bir dizesine milletimizin kahramanlık, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret ve bayrak sevgisi gibi yüksek faziletlerinin yansıdığı İstiklal Marşımız, kutsal topraklarımızın bağımsızlık teminatıdır. Aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy’un “ Zulmü Alkışlayamam” adlı şiiri okundu. Ardından Mehmet Akif’in yaşamından kesitler barındıran “Bir Akif Vardı” isimli piyes performansı izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Şiir, piyes ve sema gösterilerinin akabinde; mektup, kompozisyon, ezan okuma yarışmalarında ve 14 yaş grubu satranç turnuvasında il birincisi olan öğrencilerimize ödülleri Denizli Valisi Ali Fuat Atik tarafından verildi. Günün anlam ve önemine istinaden İngilizce öğretmenlerinin editörlüğünde ve öğrencilerin kaleminden çıkan çizim ve hikayelerden oluşan Mehmet Akif Ersoy temalı hikaye kitaplarının Vali Ali Fuat Atik’e sunulmasının ardından program sona erdi.