banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Vefatının 85. yılında Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. yılını kutlamak ve Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. Yılında yad etmek amacıyla Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda gerçekleştirildi.

DENİZLİ 28.12.2021, 15:16 28.12.2021, 15:45
Vefatının 85. yılında Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. yılını kutlamak ve Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. Yılında yad etmek amacıyla Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda gerçekleştirildi.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 22. Dönem Denizli Milletvekili M. Salih Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Şube Müdürü Ramazan Kayayurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Pamukkale ilçesi Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Eserleri ve fikirleriyle günümüzde de yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmekte"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada; “İstiklal Marşı’mızın şairi, ilim ve irfan geleneğimizin en mühim halkalarından biri olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’ u vefatının 85. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı şiirler, yazılar ve vaazlarıyla, karamsarlığa düşen aziz milletimize mücadele ruhunu aşılamaya gayret etmiştir. Şairin bu gayretleri ve yılmak bilmeyen azmi bağımsızlık mücadelemize büyük katkılar sağlamıştır. Mehmet Akif Ersoy eserleri ve fikirleriyle günümüzde de yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Her bir dizesine milletimizin kahramanlık, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret ve bayrak sevgisi gibi yüksek faziletlerinin yansıdığı İstiklal Marşımız, kutsal topraklarımızın bağımsızlık teminatıdır. Aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy’un “ Zulmü Alkışlayamam” adlı şiiri okundu. Ardından Mehmet Akif’in yaşamından kesitler barındıran “Bir Akif Vardı” isimli piyes performansı izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Şiir, piyes ve sema gösterilerinin akabinde; mektup, kompozisyon, ezan okuma yarışmalarında ve 14 yaş grubu satranç turnuvasında il birincisi olan öğrencilerimize ödülleri Denizli Valisi Ali Fuat Atik tarafından verildi. Günün anlam ve önemine istinaden İngilizce öğretmenlerinin editörlüğünde ve öğrencilerin kaleminden çıkan çizim ve hikayelerden oluşan Mehmet Akif Ersoy temalı hikaye kitaplarının Vali Ali Fuat Atik’e sunulmasının ardından program sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8