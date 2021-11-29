Vatandaşlardan Başkan Doğan’a Doğal Yaşam Parkı teşekkürü

Yıllardır ihmal edilen, atıl durumda bulunan ve toplum güvenliği açısından tehlikeli olan Şemikler Vadisi’nin Doğal Yaşam Parkı’na dönüştürülmesi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Şemikler Doğal Yaşam Parkı vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıllardır ihmal edilen, atıl durumda bulunan ve toplum güvenliği açısından tehlikeli olan Şemikler Vadisi’nin, Merkezefendi Belediyesi tarafından Doğal Yaşam Parkı’na dönüştürülmesi 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nda hafta sonu vatandaşlarla bir araya geldi. Hafta sonlarını Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nda değerlendiren vatandaşlar Başkan Doğan’a Merkezefendi ilçesine güzel bir park kazandırdığı için teşekkür ettiler. Merkezefendi’nin çehresini değiştirmeye ve halkın taleplerini karşılamaya devam edeceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, olumlu dönüşler aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Başkan Doğan, “Bu güzel pazar gününü Şemikler Doğal Yaşam Parkımızda keyifle geçiren hemşehrilerimizle bir aradaydık. Hemşehrilerimizin ilgisi ve aktardıkları güzel düşünceleri, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı bizlere bir kez daha gösteriyor. Nice güzel günlerde, keyifle bir arada olmak dileğiyle” diye konuştu.