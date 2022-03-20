Vatandaşlara 9 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 9 bin adet ücretsiz aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Çameli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Çameli Kapalı Pazar Yeri önünde vatandaşlara 9 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Ceviz fidanı dağıtım programına Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Orman İşletme Müdürü Erol Güner ve vatandaşlar katılım sağladı. İlçede halkın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, “Tarım ve meyve konusunda belediye olarak çiftçilerimize gereken desteği sağlamaktayız. Belediyemiz tarafından tarımsal kalkınmaya büyük önem verirken ceviz yetiştiriciliğini ayrıca destekliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ceviz rekoltemizi 10 bin tona, gelirini ise 200 milyon TL’ye çıkarmak istiyoruz” dedi.