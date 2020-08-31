Vatandaşlar, evlerinde Zafer Bayramı’nı konser ile yaşadı
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SEYİRCİSİZ KONSER DÜZENLEDİ. KONSER, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAN DOLAYI CANLI OLARAK YAYINLANDI. VATANDAŞLAR, KONSERİ EVLERİNDE CANLI OLARAK İZLEDİKLERİNDEN DOLAYI MEMNUNİYET DUYDUKLARINI BELİRTTİ.
Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında seyircisiz konser düzenledi. Konser, korona virüs tedbirleri kapsamından dolayı canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar, konseri evlerinde canlı olarak izlediklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Merkezefendi Müzik Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında seyircisiz konser verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da verilen konser, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde bayrama özel şarkılar, türküler söylendi. Konseri evlerinde canlı olarak izleyen Merkezefendililer ve Denizlililer, yorumlarla memnuniyetlerini dile getirdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında ilk önce bando takımımızla mahallelerimizi dolaşarak hemşerilerimize bayram coşkusu yaşattık. Sonrasında Merkezefendi Müzik Topluluğumuz seyircisiz olarak bir konser verdi. Bayramımıza özel şarkıların, türkülerin söylendiği konserimizi hemşehrilerimiz sosyal medya üzerinden canlı olarak izlediler. Pandemi döneminin sona ermesiyle birlikte bayramlarımızı, konserlerimizi hemşehrilerimizle birlikte yan yana ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.
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