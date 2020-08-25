Vatandaşın çözüm durağı: Altyapı İletişim Ofisleri
SEVİNDİK MAHALLESİ'NDE DEVAM EDEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE, VATANDAŞLARIN SORUNLARINA ANINDA VE YERİNDE ÇÖZÜM BULMAK İÇİN "SEVİNDİK ALTYAPI İLETİŞİM OFİSİ" KURULDU.
Sevindik Mahallesi’nde devam eden alt yapı çalışmaları sebebiyle, vatandaşların sorunlarına anında ve yerinde çözüm bulmak için "Sevindik Altyapı İletişim Ofisi" kuruldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi’nde başlattığı 122 kilometre içme suyu, 78 kilometre kanalizasyon ve 23 kilometre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 223 kilometrelik alt yapı projesi sürüyor. Bölgenin alt yapı sorununu tarihe gömecek proje tüm hızıyla devam ederken, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ de vatandaşların istek veya sorunlarına yerinde ve anında çözüm bulmak için Sevindik Altyapı İletişim Ofisi kurdu. Sevindik Mahalle Muhtarlığının yanında kurulan Sevindik Altyapı İletişim Ofisi, bölgedeki vatandaşların altyapıyla ilgili herhangi bir sorun veya talebine anında cevap veriyor. Büyükşehir DESKİ’ye gitmek yerine yürüme mesafesinde bulunan iletişim ofisine başvuran vatandaşlar bu şekilde büyük kolaylık sağlıyor.
“Belediyeye gitmeden burada işlerimiz halloluyor”
İşlerin ofisler sayesinde kolaylıkla çözüme kavuştuğunu dile getiren Sevindik Mahallesi Muhtar Vekili Hüseyin Kırkpınar, "Sevindik Mahallesi olarak Büyükşehir DESKİ’nin irtibat bürosunun burada olması vatandaşlarımız ve bizler için büyük bir nimet. Vatandaşlarımıza çok yardımcı oluyorlar. Biz de Sevindik Mahalle Muhtarlığı olarak vatandaşlarımızı buraya yönlendiriyoruz. Belediyeye gitmeden burada işlerimiz halloluyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ederiz" dedi.
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