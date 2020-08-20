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Valiliğe gidip düğün için izin istediler

DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARAR İLE SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANDI. ALINAN KARARA TEPKİ OLARAK DÜĞÜN YAPACAK OLAN VATANDAŞLAR DENİZLİ VALİLİĞİ ÖNÜNDE TOPLANARAK EYLEM YAPINCA, SOKAK DÜĞÜNLERİNE BU HAFTA SONU İÇİN İZİN VERİLDİ.

DENİZLİ 20.08.2020, 15:21
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Valiliğe gidip düğün için izin istediler

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklandı. Alınan karara tepki olarak düğün yapacak olan vatandaşlar Denizli Valiliği önünde toplanarak eylem yapınca, sokak düğünlerine bu hafta sonu için izin verildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Alınan karara göre sokak düğünlerinin yasaklanıp ve sadece düğün salonlarında yapılma kararı alınırken, bunun üzerine düğün hazırlıkları yapacak olan vatandaşlar ve müzisyenler büyük tepki gösterdi. Denizli Valiliği’nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup alınan karara tepki göstererek protesto etti. Ardından valilikte kararın düzeltilmesini isteyen vatandaşlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile konuşmak için ısrar ederken, binaya beş vatandaş alınarak karar hakkında görüşme yapıldı. Vatandaşlar tepki göstermesi durumundan dolayı polis ekipleri bir süre vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Alınan yeni karara göre sadece bu hafta sonu geçici olmak üzere 2 saatlik izin verildi.

“Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık”

Hemşire olduğunu ve düğünü sürekli olarak ertelediğini belirten Havva Bakan, “Hemşireyim, Şubat ayında nikahımı yaptım, Nisan ayında düğünümü yapacaktım. Dördüncü defa düğünüm erteleniyor, 2’inci defa davetiye bastırdım. Davetiye masraflarımın cabası, 2 defa bin 500 kişiye davetiye dağıttım ve şu anda sizlere mağduriyetimi anlatamam sizlere, benim bildiğim yasa hafta başında belirlenir, belli bir aydan sonra devam eder. Bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Ben tedbirimi alacaktım, güvenlik şeritleri ile bize bir sınır versinler ben onu sınırımızı koruyup tedbirimi almıyorsam sorumlusu benim ama ben tedbirimi alırken, bana düğün yapamazsın diyemezler benim maddi durumum el vermiyorsa ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık. Bitti yani para yok” dedi.

“Bizim 3 aylık sezonumuz var kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz”

Düğünlerde müzisyenlik yapan Özgür Semerci, “Burada bir sürü sokak müzisyeni var. Sadece düğün salonunda müzisyenlik yapan yok, bu halkın, vatandaşın ve arkadaşların hepsinin düğünü var. Bizde burada müzisyenlik yapacağız. Bizim 3 aylık sezonumuz var bu 3 ayda kazanacağız, kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz. Denizli’de ki sadece bu düğüncüler değil, düğüncülere belki hak veriyorum 1 defaya mahsus düğün yapıyorlar ama müzisyenlerin her hafta düğünleri var. Bunların 1 düğünü var ise bizlerin 30 tane, 40 tane düğünü var daha yapılacak. Buradan ekmek yiyen baloncusu, sandalyecisi, organizasyoncusu bütün herkes buradan ekmek yiyor evine ekmek götürüyor. Burada herkesin mağduriyeti var. Müzisyenlerin, düğüncülerin mağduriyeti var, bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

“İkinci defa davetiye dağıtıyoruz”

Oğlunu evlendirecek olan Dudu Özuysal, “İkinci defa davetiye dağıtıyoruz, madem bu karar verilmişse saygıda duyuyoruz ama ayın 1’inden sonra yapsınlar madem, ben neden bu kadar davetiye dağıttım. Bütün sahiller açık, düğün salonlarında korona virüs bulaşıyor ama ev düğünlerine gelince yasak” diye konuştu.

“Ben damat babasıyım Ağrı’dan geliyorum ve otobüs tuttum”

Denizli’ye oğlunu evlendirmek için Ağrı’dan geldiğini söyleyen baba Yılmaz Narçın, “Ben damat babasıyım Ağrı’dan geliyorum ve otobüs tuttum orada ve 30 kişiyle geldim buraya, şuan burada mağduruz. Bu yasakların en az bir hafta öncesinden söylenmesi lazım. Burada bin tane kart dağıtılmış. Ne yapacağız bunları, benim oğlum hayatında ilk defa düğün yapacak, oğlumun düğününü göremeyeceğim böyle bir şey mi olur. Sayın Valimiz çıksa burada bizle beraber olsa oda güzel bir şey ama çıkmıyor. Sabahtan beri burada bağırıp çağırıyoruz ama faydasız” ifadeleri ile anlattı.

Müzisyenlik yapan başka bir vatandaş Halil Koparan ise, “Denizli’de sokak düğünleri iptal ediliyor, düğün salonları devam ediyor. Pandemi onlarda yok mu? Tamamen düğün salonları da kapatılsın biz buna razıyız. Ama sadece sokak, kına geceleri olduğu zaman bunda art niyet arıyoruz. Onun için talebimiz bu, aniden düğünler kapatılıyor. Bunlar yanlış şeyler ve 20 gün önceden haber verilebilir. Herkes ona göre kendini ayarlar” dedi.

Aşçı Himmet Çoban, “Hafta sonu yemek için bütün malzemeyi aldım ve bir saat sonra yemek iptal oldu. Cuma cumartesi yemek vardı. Aldığım malzemeyi ne yapacağım ben 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında, doğal olarak parayı iş bitince alıyoruz. Denetleme yapsınlar, her tarafı denetlesinler. Ya da bir yer göstersinler. Biz açık havada yapıyoruz onlar kapalı alanda yapıyor” diye konuştu.

“2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir”

Valilik önünde toplanan vatandaşlardan sırayla içeri alınan ve durumları dinlenmesinin ardından vatandaşlara durum bildirildi. Hafta içinde düğünü olan İsmail Arslan, “Emniyet amirliğinin bize söylediği kelime bu hafta geçerli olan düğün tarihleri için 2 saat müsaade ediyorum. Kendimi sıkarak izin veriyorum. Ama bu hafta harici tarih olan kendi iptal ederek düğün salonu tutabilir. 2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir” dedi.

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