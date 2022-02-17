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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek
Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.
Vali Atik’in korona testi pozitif çıktı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
DENİZLİ 17.02.2022, 23:42
Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Vali Atik, konu hakkında kendisine ait sosyal medya adresinden, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım.” İfadelerini kullandı.