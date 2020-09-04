Vali Atik ve Başkan Zolan’dan korona virüs denetimi
DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK VE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN, İSTASYON CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORONA VİRÜS DENETİMİNE KATILDI.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen korona virüs denetimine katıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Denizli’de de kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Fuat Atik de katıldı.
Denizlililere pandemi kurallarını hatırlatarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Vali Atik ve Başkan Zolan, maskeyi kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyardı. Bazı vatandaşlara maske hediye eden Vali Atik ve Başkan Zolan, esnafı da kurallar konusunda uyardı.
Polis ve sağlık görevlileri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde Denizlililerin kurallara büyük ölçüde uyduğu görüldü. Vali Atik ve Başkan Zolan, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
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