Vali Atik; “Ülkemizi eğitim açısından daha iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz”

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “Medeniyet sahasında yol alabilmek, bölgesine ve dünyaya yön verme gücüne sahip olabilmek için eğitim camiamız başta olmak üzere her kademedeki kamu görevlisinin en büyük çabası, ülkemizi eğitim açısından daha iyi noktalara taşımak olmalıdır” dedi.

Vali Ali Fuat Atik, İlköğretim Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu iadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımızın ilim deryasına kulaç atacakları; dimağlarını bilgiyle donatacakları, gönüllerini milli ve manevi değerlerle dolduracakları yeni bir eğitim öğretim yılına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Yeni başarılara doğru koşacak evlatlarımızın ve onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin, büyük gayret ve fedakârlıkla ülkemizin her köşesinde hizmet veren kıymetli öğretmenlerimizin heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, hepsine başarıyla dolu bir yıl diliyorum.

Evlatlarımızın geleceğini şekillendiren eğitim sürecinin, sadece birey için değil, toplumumuzun geleceği için de büyük bir önem arz ettiğini düşünüyor, eğitimle elde edinilen kazanımların öncelikle insanımızın, bir süre sonra da toplumumuzun hayatını ve geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz. Bu açıdan milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın temel şartının hiç kuşkusuz nitelikli bir eğitim vermekten geçtiğini düşünmekteyiz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder’ sözleriyle eğitimin önemini açıkça ifade etmektedir.

Günümüz dünyasında gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen kaliteli bir eğitim imkânı sağlamanın, uluslararası rekabette ülkeleri öne geçirecek değerli bir yatırım olduğu bilinciyle, devletimiz hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakta; vatandaşına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için yeni eğitim yatırımları ve iyileştirmeleri ile insanımıza muhtelif imkânlar ve fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, medeniyet sahasında yol alabilmek, bölgesine ve dünyaya yön verme gücüne sahip olabilmek için eğitim camiamız başta olmak üzere her kademedeki kamu görevlisinin en büyük çabası, ülkemizi eğitim açısından daha iyi noktalara taşımak olmalıdır. Bu anlamda çabamız, öncelikle her çocuğumuzun eğitim-öğretim hizmetlerine erişimini sağlamak, ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verecek ortamlar oluşturup başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirilmelerini temin etmek ve nihayetinde modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirebilmektir. Bu yolda ilimizde eğitime dair fikri, projesi, desteği olan herkese kapılarımızın yedi gün yirmi dört saat açık olduğunu, Denizli’mizin her şeyin en iyisini hak ettiğine olan inancımla diğer alanlarda olduğu gibi özellikle eğitim alanında her yıl, bir önceki yıla göre daha iyi bir konuma gelebilmek için çalıştığımızı ve çalışmaya devam edeceğimizi hassaten belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile yeni eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, fedakar ve kutsal bir mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor; eğitimin bütün paydaşlarına başarı dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum”