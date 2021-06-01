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Vali Atik, kekikçilerin taş ocağı sorununu çözdü

Denizli’de açılan taş ocağının neden olduğu tozların kekiklerine zarar verdiğini belirten üreticiler Valilik önündeki eylem yaptı. Mahalleye giderek incelemelerde bulunan Vali Ali Fuat Atik, çalışmaların sonlandırılması, taş ocağı için başka bir alanın araştırılması talimatını verdi.

DENİZLİ 01.06.2021, 16:33
Vali Atik, kekikçilerin taş ocağı sorununu çözdü

Denizli’de açılan taş ocağının neden olduğu tozların kekiklerine zarar verdiğini belirten üreticiler Valilik önündeki eylem yaptı. Mahalleye giderek incelemelerde bulunan Vali Ali Fuat Atik, çalışmaların sonlandırılması, taş ocağı için başka bir alanın araştırılması talimatını verdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesine bir süre önce faaliyete başlayan taş ocağında oluşan tozların bölgenin en önemli kekik tarlalarına zarar verdiğini dile getiren üreticiler, önce taş ocağında ardından ise Valilik binası önünde eylem yaptı. Eylemin ardından kekik üreticileri ile buluşan Denizli Valisi ali Fuat Atik, bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağını söyledi. Dünkü eylemin ardından Güzelpınar Mahallesine giden Vali Atik, hem kekik üreticileri hem de mahalle sakinleri ile buluştu. Taş ocağı ve kekik tarlalarının bulunduğu alanlarda incelemelerde bulunan Vali Atik, çalışmaların sonlandırılması ve taş ocağı için başka bölgelerde araştırma yapılması talimatı verdi.

“Valimiz ’kesinlikle taş ocağı olayı bitmiştir’ dedi”

Taş ocağının kapatıldığını belirten Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy, "Valimiz bu sabah mahallemize geldi. Kendisi tek tek arazileri dolaştı, kekik tarlalarında incelemeler yaptı. Bizim arkamızda durdu. Valimiz ’kesinlikle taş ocağı olayı bitmiştir’ dedi, talimatı da verdi. İş makineleri de kaldırılıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.
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