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Vali Atik, Attouda için talimat verdi
DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK, HİSAR MAHALLESİ’NDE HELENİSTİK DÖNEMDE KURULDUĞU TAHMİN EDİLEN KARYA İLE FRİGYA ARASINDA BİR SINIR KENTİ OLAN ATTOUDA ANTİK KENTİ’NİN RESTORE EDİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ.
DENİZLİ 17.09.2020, 10:12
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Hisar Mahallesinde Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kenti’nin restore edilmesi için talimat verdi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ve Arkeolog Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ile birlikte, Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen ve Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kentini ziyaret etti. Attouda Antik Kentinde incelemelerde bulunan Vali Atik, kentin dokusuna uygun şekilde restore edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
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