banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Vali Ali Fuat Atik, Tavas’ta incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesine giderek ziyarette ve incelemelerde bulundu. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atik, ardından Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi’ni gezdi.

DENİZLİ 03.02.2021, 12:17
4
Vali Ali Fuat Atik, Tavas’ta incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesine giderek ziyarette ve incelemelerde bulundu. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atik, ardından Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi’ni gezdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesine İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Uğur Çağlar ile beraber ziyarete gitti. İlk olarak Tavas Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Ali Fuat Atik, burada Kaymakam Recep Öztürk ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Atik, ilçenin genel durumu, korona virüs ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarımızla bir araya gelen ve sohbet eden Vali Ali Fuat Atik, sonrasında Tavas Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’tan Belediye’nin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.

El Sanatları ve Tekstil Müzesi’ne ziyaret

Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi’ni gezdi. Anadolu’nun eski uygarlıklarından biri olan Hititliler döneminde kullanılan çanak, çömlek ve süs eşyalarının üretimini yapan, ülkemizde Terrakota Sanatı’nı sürdüren, ülkemizin tek Terrakota Sanatçısı Hasan Hüseyin Savcı’yı atölyesinde ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, Tavas ilçe ziyaretini burada sonlandırdı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16