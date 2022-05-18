banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...

Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Pamukkale Kaymakamlığı ile kaymakamlığa sosyal yardım için müracaat eden 18-55 yaş arasında iş gücüne katılabilecek bireylerin istihdamının sağlanmasına yönelik önemli bir girişim başlattı. Protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Yardıma muhtaç işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek olacağız” diye konuştu.

DENİZLİ 18.05.2022, 13:13
Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Pamukkale Kaymakamlığı ile kaymakamlığa sosyal yardım için müracaat eden 18-55 yaş arasında iş gücüne katılabilecek bireylerin istihdamının sağlanmasına yönelik önemli bir girişim başlattı. Protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Yardıma muhtaç işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek olacağız” diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Pamukkale Kaymakamlığı ile kaymakamlığa sosyal yardım için müracaat eden 18-55 yaş arasında iş gücüne katılabilecek bireylerin istihdamının sağlanmasına yönelik önemli bir girişim başlattı. Artık, yardım için gelenler çalışabilecek durumdalarsa öncelikle Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün danışmanları tarafından işe yönlendirilecek. Aynı zamanda yardım isteyen işsizlerden iş başvurusuna gidecek veya işe giriş evraklarını yaptıramayacak kadar ekonomik gücü bulunmayanlar desteklenecek.

Protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Bundan sonra yardım için gelen vatandaşımız, ilk olarak iş uzmanıyla bir işe yerleştirilmesiyle ilgili görüştürülecek ve özendirilerek çeşitli sektörlerdeki eleman arayan işletmelerimize yönlendirilecek. Biz de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak kurslarda vasıflı hale getirilecek yardıma muhtaç işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek olacağız” dedi. DTO’nun Bayramyeri’ndeki hizmet binasında bir araya gelen Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli İl Müdürü Fatih Işık, Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, Pamukkale İlçesi’nde ikamet eden yardıma muhtaç bireylerin desteklenmesini kapsayan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin İş Birliği Protokolü’nü imzaladı.

İstihdam edilebilecek durumdaki yardıma muhtaç vatandaş, isterse meslek edinip iş gücüne katılacak

Bu protokole göre, Pamukkale Kaymakamlığı’ndan sosyal yardım isteyenlerden istenilen şartlara haiz olanlar, bütünleşik sistem üzerinden işçi kurumu iş ve eleman bulma sistemine kaydedilecek. Vakıf tarafından bildirilen kişilerle görüşülerek çalışma alanlarına göre tasnif edilecek ve gerekirse meslek sahibi olmaları için dönem dönem kurslar açılarak nitelikli bireyler haline getirilecekler. Vasıflı olanları ise, yeni eleman arayan ilgili bir işletmeye yönlendirilecek. Bu sırada iş uzmanı ile DTO, işverenler ile arasında köprü kurarak işe alınmalarının sağlanması yönünde çalışma yürütecek. Ayrıca, açılan mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin iletişim mesleki yeterlilik bilgilerini üyeleri ile paylaşarak tam zamanlı işe yerleştirilmeleri konusunda istihdam edilmeleri yönünde çalışacak. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ise bitiminde sınavların olacağı mesleki kurslar düzenleyerek, işsizlerin meslek ve kurs belgesi edinmeleri yönünde destek olacak.

“İnsanımızı yardıma muhtaç olmaktan kurtarmalıyız”

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ihtiyaç sahibine sorgusuz sualsiz maddi yardım etmektense öncelikle bir nevi balık tutmayı öğretip çalışıp kazanmaya teşvik edeceklerini, bu sayede vatandaşın gelir elde ederek sosyoekonomik düzeyini de yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, “Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile, Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin İş Birliği Protokolü’müzü odamızda imzaladık. Sosyal yardımların karşılıksız ve sürekli olmasının ortaya çıkarabileceği bağımlılık psikolojisinin yok edilmesi, yardımlardan faydalanmak isteyenlerin üretkenlik, verimlilik ve girişimcilik gibi olumlu duygularının geliştirilmesi amacıyla, ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bundan sonra yardım için gelen vatandaşımız, ilk olarak iş uzmanıyla bir işe yerleştirilmesiyle ilgili görüştürülecek ve özendirilerek çeşitli sektörlerdeki eleman arayan işletmelerimize yönlendirilecek. Önemli bir ilke imza attığımız inanıyorum; örnek olmasını diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Erdoğan’a bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Başta DTO Başkanı Uğur Erdoğan olmak üzere protokolün paydaşlarına hassasiyetleri ve katkılarından dolayı teşekkür eden Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise “Sosyal yardım müracaatında bulunan 18-55 yaş arasında çalışma gücüne sahip bireylerin istihdamının sağlanmasını ve Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işe yönlendirilen işsizlerden iş başvurusuna gidecek veya işe giriş evraklarını yaptıramayacak kadar ekonomik gücü olmayan Pamukkale İlçemizde ikamet eden vatandaşımızın desteklenmesine yönelik önemli bir güç birliği oluşturduk. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a bu konudaki desteklerinden ve kamu kurumlarımızla her fırsatta iş birliğine giderek sosyal projelerimize katkı sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. İşverenlerimizin de aynı hassasiyeti göstereceğine ve daha fazla insanımızı iş sahibi yaparak el birliğiyle yardımcı olacağımıza inanıyorum. Kurumlarımız da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. İş gücüne katılan her birey hem toplumumuzu hem de ülkemizi daha güçlü kılacaktır. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
parçalı az bulutlu