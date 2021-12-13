Vaka sayıları patladı, Kaymakamdan uyarı geldi

Koronavirüs vaka sayıları arttı, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün’den uyarı geldi. Kaymakam Yenigün, " İl genelinde aşılama oranındaki başarımıza rağmen sayıların normalden fazla olması nedeniyle tedbirler konusunda daha dikkatli olmalı, 3. dozlarımızı zamanında yaptırmalı" paylaşımı yaptı.

Denizli’nin Çameli İlçesinde Korona virüs vakaların artması üzerine Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün vatandaşlara önlemlere uymaları 3.doz aşılarını yaptırmaları, ilçeye özgü ‘Arabaşı’ etkinliklerine ara verilmesi çağrısında bulundu.

Yaptığı paylaşımda şu sözlerle uyardı:

“Maalesef yaklaşık son 1 aydır başta ilçe merkezimiz olmak üzere genel olarak covid-19 vaka artışlarının normal sayılardan daha fazla gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. İl genelinde aşılama oranındaki başarımıza rağmen sayıların normalden fazla olması nedeniyle tedbirler konusunda daha dikkatli olmalı, 3. dozlarımızı zamanında yaptırmalı, Arabası daveti gibi geleneklerimizin maalesef vaka sayılarını arttırdığını tespit etmemiz nedeniyle bir süre daha ertelemeliyiz. Sürecin başından bu yana sağlık ve diğer kamu görevlilerimizle beraber mücadelemize destek olan tüm hemşerilerimizden anlayış bekliyor, sağlıklı günler diliyorum”