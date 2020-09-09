Uzun saatler ayakta duran erkekler bu hastalığa dikkat

DENİZLİ (İHA) – Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, erkeklerde kısırlığa yol açan varikosel hastalığı konusunda uyarıda bulunarak; “Özellikle polis, berber, öğretmen ve askerlerde uzun saatler ayakta kalmaya bağlı olarak sık görülüyor” dedi.

Varikoselin testis toplar damarlarında ergenlik döneminden başlayarak ortaya çıkabilen genişleme, varisleşme olarak bilindiğine dikkat çeken Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, “Erkeklerde testislerin kenarında bulunan toplar damarların genişlemesi ve büyümesi ile ortaya çıkan varikosel için kesin tedavi yöntemi ameliyattır. Erkeklerin neredeyse yüzde 15- 20’sinde görülür ve kısırlığa neden olur. Özellikle polis, berber, öğretmen ve askerlerde uzun saatler ayakta kalmaya bağlı olarak varikosel görülme sıklığı yüksektir, özellikle testislerde şiddetli ağrı ve şişkinlik bulunan bu meslek grubundaki kişilerin mutlaka bir üroloji uzmanına görünmesi gerekir” dedi.

Polis, öğretmen ve askerlerde daha sık görülüyor

Erkeklerde kısırlığa neden olan bu önemli hastalık hakkında açıklamalarda bulunarak belirtilerini sayan Op. Dr. Alper Başakcı, “Toplar damarların içerisinde bulunan kapakçıkların yetersiz olması durumda kan toplar damarların içerisinde birikerek varikosel oluşumunu sağlıyor. Başlıca sebepleri arasında uzun süre ayakta kalmak veya ağır kaldırmak yer alıyor. Özellikle polis, berber, öğretmen ve askerlerde ayakta kalmaya bağlı olarak daha sık görülür” diye konuştu.

Sperm kalitesinde bozulmaya neden olur

Hastanın çok ağrısı varsa, testis boyutlarında küçülme ya da sperm kalitesinde bozulma ortaya çıktıysa hastalara ameliyat önerdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, şöyle konuştu:

“Bu hastalığın kısırlığa sebep olması ya da sperm kalitesinin düşmesine neden olması o bölgedeki ısı artışının ve oradaki oksijen oranını düşürerek testislerin çalışmasında bir sıkıntı oluşturduğunu gösteriyor. Varikosel tanısı ultrason ile bu konuda deneyimli bir uzmanın muayenesi aracılığıyla konulmalıdır. Varikosel acil bir durum değildir ama 1-2 ay içinde ameliyat yapılması gerekir. Bu hastalığın ilaç tedavisi yoktur. Kesin tedavisi ise ameliyattır”

Mikro cerrahi yöntemiyle tedavisi mümkün

Tedavisinde kesin sonuç verilecek olan yöntemin ameliyat olduğunu belirten Op. Dr. Alper Başakcı, şu yarılarda bulundu:

“Son zamanlarda çoğu ürolog mikro cerrahi yöntemi ile varikosel tedavisi yapıyor. Mikro cerrahi yapılmasının sebebi ise toplar ve atar damarların ayırt edilebilir komplikasyon oranını azalmak ve tedavide başarı oranlarını yükseltmektir. Ameliyattan sonra testis etrafında sıvı toplanması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Buna bağlı olarak hastada çeşitli komplikasyon oluşabiliyor. Mikro cerrahide bu oran çok düşüktür. Hastalığın tekrar nüksetmesi eski cerrahi yöntemlerine nazaran mikro cerrahiye göre çok düşük oranlıdır”