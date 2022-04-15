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Üzüm bağlarına salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele alanları artıyor

Denizli’de üzüm bağlarında ekonomik kayıplara neden olan salkım güvesi ile biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon yayıcıların kullanımı her yıl artarak devam ediyor. Üreticiler "Bağ alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele" projesiyle ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyatla pazarlama imkanı bulacaklar.

DENİZLİ 15.04.2022, 09:12
Üzüm bağlarına salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele alanları artıyor

Denizli’de üzüm bağlarında ekonomik kayıplara neden olan salkım güvesi ile biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon yayıcıların kullanımı her yıl artarak devam ediyor. Üreticiler "Bağ alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele" projesiyle ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyatla pazarlama imkanı bulacaklar.

Denizli’de üzümlerde ekonomik kayıplara neden olan salkım güvesi ile mücadelede biyoteknik yöntemi olan feromon yayıcıların kullanımı her yıl artarak devam etmektedir. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Buldan ve Sarayköy ilçesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen “Bağ alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Yönteminin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi çerçevesinde uygulama başladı. Üzümün üretim üslerinden olan Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde geçen yıl başlatılan biyoteknik mücadele ile bağlara feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı. Uygulanan alana ilave olarak yaklaşık 600 dekar, projeye bu yıl dahil edilen Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde ise yaklaşık 900 dekar olmak üzere toplam 1500 dekar bağ alanında uygulama yapılması planlanıyor.

Üreticiler kolay ve yüksek fiyatla pazarlama imkanı bulacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından salkım güvesi zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere alınan toplam 97 bin 500 adet feromon yayıcıların asım çalışmaları Sarayköy İlçesi Tepeköy Mahallesi’nde düzenlenen törenle başladı. Asım işlemleri Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde ise devam edecek. Bu projeyi uygulayan Sarayköy ve Buldan ilçelerindeki üzüm üreticileri bağlarında ana zararlı olan salkım güvesine karşı mücadelede biyoteknik mücadele yöntemini kullanarak kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, sağlıklı, güvenilir ve pestisit kalıntısı olmayan ürün elde etme yönünde hızla ilerleyecek, böylece ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyatla pazarlama imkanı bulacaklar.

Düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Sarayköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Gümen, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik elemanları, firma temsilcileri ve üzüm üreticileri katıldı.

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