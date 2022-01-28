Üzüm bağına düşen pelikana sahip çıktılar

Denizli’nin Çal ilçesinde üzüm bağına düşerek mahsur kalan pelikan, vatandaş tarafından kurtarılarak yapılan tedavisinin ardından ekiplere teslim edildi.

Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesinde bulunan üzüm bağına düşen pelikan, burada takıldığı yerden kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bağın yanından geçen ve aracı ile Çal’a doğru giden İbrahim Kayış isimli vatandaş pelikanı çırpınırken gördü. Aç ve donmak üzere olan pelikanı tuttuğu gibi kucaklayan Kayış, onu aracına aldı. Hızlıca veterinerin yolunu tutan Kayış, pelikanı sağlık kontrolünden geçirtti.

Burada yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi ve aç olduğu belirlenen pelikan, ardından Kayış tarafından eve götürüldü. Burada balık ile doyurulan pelikan, ekipler tarafından köy meydanından alınarak doğal yaşam alanına bırakılmak üzere götürüldü. Pelikanı köy meydanında gören vatandaşlar ise telefonlara sarıldı.