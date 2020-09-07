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Uzmanlardan Fay Yasası teklifine destek

DENİZLİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOÇ. DR. BARIŞ SEMİZ, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEN VE ÇALIŞMALARINA BAŞLANIP ÇOK YAKINDA MECLİS'E SUNULMASI PLANLANAN FAY YASASI HAKKINDA KONUŞTU.

DENİZLİ 07.09.2020, 12:42
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Uzmanlardan Fay Yasası teklifine destek

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Barış Semiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gündeme getirilen ve çalışmalarına başlanıp çok yakında Meclis’e sunulması planlanan Fay Yasası teklifine destek verdi. Semiz, “Yasa geçtiğinde bunun bir rantlaşmaya dönüşmemesini, daha sağlıklı bir kentler inşa edilmesini bekliyoruz” dedi.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Barış Semiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği, Denizli’nin de içerisinde bulunduğu 18 ilde, fay hatları üzerinde bulunan 100 bin binanın taşınmasını içeren Fay Yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Fay yasasını, Jeoloji Mühendisleri Odası olarak desteklediklerini belirten Semiz, “Fayların olduğu alanlarda tampon bölgelerin oluşturulmasını ve buralarda yapılanmalara izin verilmemesini öneriyoruz” diye konuştu.

“Zararı engelleyecek şekilde güncellenebilir”

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 5.5 büyüklüğünde depremlerde etki yapabilecek 486 adet fay türü ve fay segmenti tespit edildiğini dile getiren Semiz, “Odamızın da dillendirdiği bu fay yasasında bu fayların olduğu alanlarda tampon bölgelerin oluşturulmasını öneriyoruz. Bu tampon bölge alanlarının içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi, kentsel dönüşümün yapılacağı alanlar olarak da özellikle buralardan başlanılmasını öneriyoruz. Fay yasası tek başına bir fayın oluşturduğu bir şey değil. Faya bağlı olarak gelişebilecek kaya düşmesi, heyelan, sel ve bunlarla etkili afete maruz kalan bölgelerdeki zararları engelleyecek şekilde güncellenebilir” ifadelerini kullandı.

“Denizli’nin tümünde sıkıntı var”

Denizli özelinde belli bir bölgede sıkıntının olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirten Doç. Dr. Semiz, “Denizli’nin tümünde bu sıkıntı var. Kentin ana merkezinde bulunduğumuz kampüsün güneyinden geçen büyük bir fay hattı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun devamında Honaz’da büyük ve aktif bir fayın olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak Denizli’nin kuzeyinde Pamukkale fayının varlığını biliyoruz. Bu bölgeler aktif bölgeler ve bu ana faylara bağlı olarak havza içerisinde de tespit edilmiş belli faylarda var” şeklinde konuştu.

“Daha sağlıklı bir kentleşme sağlayacağını düşünüyoruz”

Son yıllarda yapılan imar esas çalışmalarında ve ya imara açılacak alanlarda fayların tespit edilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Semiz, “Fayların aktifliği ve en son deprem üretme zamanları konusunda da çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların önem kazanmasıyla bu bölgelerdeki yapılacak yeni yapılaşmalarda daha sağlıklı bir kentleşme sağlayacağını düşünüyoruz. Fay Yasası geçtiğinde bunun bir rantlaşmaya dönüşmemesini beklemekteyiz. Binalar, rantlaşmadan, daha sağlıklı, daha sağlam zeminli yerlere taşınmalı” dedi.

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