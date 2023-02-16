Uzmanlar deprem alanında hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarına katılan Pamukkale Belediyesinin 14 kişilik mimar, inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan uzman ekibi, Kahramanmaraş’ta çalışmalara başladı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 10 ilde yaşanan ve can kayıpları yaşanan depremde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Afet bölgesinden hasar tespit çalışmaları işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başladı. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesinden 14 kişilik mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerinden oluşan uzman ekibi hasar tespit çalışmalarına katılıyor. Önceki gün Kahramanmaraş’a giden Pamukkale Belediyesi uzman ekibi, depremin merkez üssü olan kentte yıkılmamış ve ayakta duran yapılarda hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda görev alan uzman ekip, Kahramanmaraş merkez, ilçe ve köylerinde yapıları denetliyor. Denetlenen yapıları "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" şeklinde raporlayan uzmanlar, elde ettikleri verileri anlık olarak E- Devlet ve Bakanlık sistemine raporluyor.

Hasarlı binalar tek tek tespit ediliyor

Kahramanmaraş’ta toplam 57 bin 87 binada bulunan 222 bin 863 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 10 bin 777 binada yer alan 53 bin 227 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 837 binadaki 5 bin 924 bağımsız birimin orta hasarlı, 16 bin 824 bina bulunan 86 bin 759 bağımsız birim az hasarlı, 20 bin 746 binadaki 52 bin 260 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Öte yandan Pamukkale Belediyesi ekskavatörü Hatay’ın Kumlu ilçesinde enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor.