Uzmanından öğrencilerde oluşan konsantrasyon problemine öneriler

Psikolog M. Yunus Çekiç, salgın döneminde öğrencilerde yoğun bir dikkat ve konsantrasyon problemi oluştuğunu belirterek ebeveynlere önerilerde bulundu.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre ara verilen yüz yüze eğitime geri döndü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Psikolog M. Yunus Çekiç, öğrencilerde oluşan dikkat ve konsantrasyon probleminden kurtulmanın yollarını anlattı.

"Çocuklarda yoğun bir dikkat ve konsantrasyon problemi var"

Çekiç, pandeminin öğrenciler için oldukça büyük değişimlerle karşı karşıya kaldıkları bir dönem olduğunu söyleyerek, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimde birkaç haftayı geride bıraktılar. Bu süre zarfında bir psikolog olarak çocukları gözlemlemek ve öğretmenlerimiz ile temas sağlama fırsatlarımız oldu. Birçok gözlem ve tespitlerimize bakıldığında gördük ki çocuklarda yoğun bir dikkat ve konsantrasyon problemi var. Birçok çocuğumuzun daha önceki olduğu durumdan daha geri bir pozisyona gerilemiş olduğunu gözlemledik.” dedi.

“Çocuğumuz ekrana bağlı bir konuma gelmiş bulunmakta”

Çocukların sosyal ve aktif olması gereken dönemde alınması gereken bir tedbir olarak salgından dolayı evde kalmaları çeşitli bazı durumları beraberinde getirdiğini ifade eden Çekiç, “Evde kalan çocuklarımız online eğitim ile sürekli ekran karşısında olmuş ve bu durum ders verimliliğinden çok dikkat eksikliği yaşamalarına sebep olmuştur. Tabi ki bu durum sadece online eğitime bağlanamaz. Bu durum ebeveyn tutumlarından da gelmektedir. Sürekli ev içinde olan aileler çocuklarına telefon ve tablet vererek zaman geçirmeyi tercih etmektedir. Hiçbir sosyal aktivite yapamayan dışarı çıkamayan tedbir için evde olan çocuğumuz sürekli etkinlik olarak her konuda ekrana bağlı bir konuma gelmiş bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Psikolog M. Yunus Çekiç, öğrencilerin okulların açılmasıyla birlikte bir nevi sanal bir dünyadan gerçek dünyaya geçiş yapmış gibi bir his yaşadığını kaydederek, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

"Ebeveynler olarak çocuğumuzla tablet ve telefon alışkanlığımıza bir sınır koymalıyız ve çocuğumuzla farklı aktiviteler yapmaya gayret göstermeliyiz. Birlikte bir hobi edinmek oldukça iyi fikir olacaktır. Çocuğumuz eğer küçükse onunla oyun saatleri yapalım. Somut oyunlar oynayalım, oyuncakları ile birlikte hayal kuralım onun hayal dünyasına girelim. El işi yaparak kaslarımızı geliştirelim. Bunlar duygusal gelişimini, zeka düzeyini ve motor gelişimini artıracaktır. Öğretmenlerimiz ile fikir birliği yapalım ve ortak bu süreci yürütelim. Öğretmenlerimiz, velilerimizi bilgilendirip bu sürece onları dahil etmelidir. Bu süreçte rehberlik servislerine büyük iş düşmektedir. Veli ve okul koordinasyonu ile yapılacak tkinlik ve çalışmalar ile çocuklar tekrardan okula konsantre edilmeye çalışılmalı ve eğitim onarımı tez zamanda yapılmalıdır" diye konuştu.