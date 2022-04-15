Uzmanından hamileler için oruç uyarısı

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de hamileler oruç tutabilir mi? Oruç tutmaları bebek sağlığını riske atar mı? Peki, hamilelikte oruç tutulmalı mı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, ramazan ayında oruç tutmak isteyen anne adaylarına önemli bilgilendirmelerde bulundu. Uzun süre susuz kalmanın hamilelerde risk oluşturabileceğine değinen Doç. Dr. Demirtaş, “Susuz kalmak kasılmaları başlatabilir, özellikle hamileliğin ilk ve son dönemlerinde anne adaylarının kendilerini zorlamaması gerekiyor” dedi.

Anne olmak için gün sayan birçok kadın, her yıl ramazan ayında oruç tutup tutmama konusunda birtakım belirsizlikler yaşıyor. Anne adaylarının kendi sağlığı ve bebeklerin sağlığını korumaları için uzun süre aç ve susuz kalmamaları gerektiği biliniyor. Peki ramazan ayında hamilelerin oruç tutması konusunda uzmanlar ne öneriyor? Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Hamilelerin oruç tutmasıyla alakalı çok fazla tartışma var. Bu zamana kadar bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar ve deneyimlerimiz hamilelerin oruç tutmasıyla alakalı anormal bir şeye işaret etmiyor. Kendi takibini yaptığım anne adayları arasında belirlediğimiz şartlar altında oruç tutanlarda şimdiye kadar bir problem yaşamadık. Hamilelerin oruç tutması için gittikleri hekimlerin onlar için bazı çerçeveleri koyup ondan sonra yola devam etmesinde fayda var” dedi.

“Gebeliğin ilk ve son dönemleri orucu önermiyoruz”

Gebelikte ilk aylar veya son ayların oruç tutma konusunda riskli durumlar oluşturup, oluşturmadığı noktasına değinen, Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Hamileliğin ilk dönemleri bizim için kayıpların en sık olduğu dönemlerdir. Son dönemleri de doğuma yaklaşıldığı için anne adaylarının zorlanmasını tavsiye etmiyoruz. İlk 8 ile 12’nci haftalarda kendilerini zorlamamaları, kendilerini uzun saatler aç ve susuz bırakmamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Uzun saatler susuz kalmak kasılmaları başlatabilir”

Yüksek riskli hamileliklerde oruç tutmanın problem oluşturabileceğini ve bu kategoride yer alan hamilelere orucu önermediğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş normal hamilelik geçirenlerin de oruç tutmadan önce beslenme şekilleriyle alakalı doktorlarına danışmaları gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Demirtaş, “Uzun saatler bir şey yemediğimiz zaman vücudun yapı taşları bunu karşılayabilir ama susuz kalmak hamilelerde kasılmaları başlatabilir, anne adaylarında erken dönemde kasılmaların başlamasını arzu etmeyiz. Oruç oldukları saatler içerisinde çok fazla susuz kalmamaları için sahur döneminde en az 1,5 - 2 litre su tüketmeliler. Fazla su tüketimi vücuttaki sıvı dengesini de çok iyi sağlayacaktır. En az 1,5 ile 2 litre suyu iftar ile sahur arasında alınmış olmak zorundadır. Mutlaka ve mutlaka sahura yapmalarını öneriyorum. Sahur yapmadan oruç tutmak hem bebeğin gelişimine hem de annenin mevcut sağlık durumunu olumsuz etkileyecektir” dedi.