Uzman hekimler tedavi gören çocuklar için buluştu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Servergazi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde görevli Uzman Hekimlerle toplantı düzenledi. Öztürk hastanede görevli 8 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile poliklinik, servis ve yoğun bakımda tedavi gören çocukların sağlığının emin ellerde olduğunu söyledi.

Denizli’de sağlık hizmetlerinin çıtasını yükseltmek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından Servergazi Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında görev yapan Uzman Hekimlerle toplantı düzenlendi. Toplantıda hekimlerin istek ve önerileri dinlenerek, daha kaliteli hizmet sunumu, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"10 yataklı Anne Otelimizde ücretsiz kalabilmektedir"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk sağlıkta daha kaliteli ve daha ulaşılabilir bir hizmet için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “ Servergazi Devlet Hastanesi’nde doğumdan itibaren çocuklarımızın sağlığı emin ellerde. Hastane bünyesinde bulunan 8 uzman hekimimizle birlikte 0-17 yaş grubundaki bebek, çocuk ve ergen hastalarımızın muayene ve tedavileri yapılmakta koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Çocuklarımızın yatarak tedavi görmesi gereken durumlarda 25 yataklı çocuk servisimiz ile yine 11 yataklı 2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz hastanemizde mevcuttur. Ayrıca doğumdan sonra bebekleri çeşitli hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören anneler; süt sağma makineleri, buzdolabı, telefon, televizyon, wc, duş gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 10 yataklı Anne Otelimizde ücretsiz kalabilmektedir” dedi.

“Annelere emzirme eğitimi verilmektedir”

Hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Sinem Güven de çocukların tam sağlıklı bir birey olarak büyütülmesi için hekim - aile işbirliği içinde olunması gerektiğini, sağlıklı bilinen çocukların düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılmasının, bazı sorunların tesadüfen yakalanabilmesi için önemli bir fırsat olacağını söyledi. Güven: “Hastanemizde yenidoğan sarılığı, yenidoğanın beslenme eksiklikleri, enfeksiyon hastalıkları, tüm ateşli hastalıklar, döküntülü hastalıklar, solunum yolları hastalıkları, bronşit, zatürre, bademcik iltihabı, büyümüş lenf bezleri, alerjik astım, kulak ağrısı, soğuk algınlığı, grip, ateşli havale geçirme, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği gibi çocukluk dönemi hastalıkları, karın ağrısı, ishal, kusma, kabızlık, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, göğüs ağrısı gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizde yapılan doğumlarda, bebekler muayene edilerek sarılık, kilo kontrolleri ve beslenme durumu değerlendirilmektedir. Ebelerimiz tarafından annelere emzirme eğitimi verilmektedir. Bebeklerimiz hastaneden taburcu edilmeden önce topuk kanları alınmakta, işitme testi yapılmakta ve konjenital kalp hastalıkları açısından ilk taraması yapılmaktadır. Taburcu edilmeden önce çocuk hekimi tarafından değerlendirilen bebeğin sonraki takipleri hakkında aile ayrıntılı şekilde bilgilendirilmektedir” diye konuştu.