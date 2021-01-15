Uz. Dr. Öztürk; “Vaka sayılarının azalsa da tedbiri elden bırakmayacağız”

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Vaka sayılarının azalması, tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmemeli” dedi.

Çin’den gelen Covid-19 aşısının tüm Türkiye genelinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmasına devam ediliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın önceki canlı yayında korona virüs aşısı olmasının ardından dün tüm Türkiye’de başlayan aşılama çalışması kapsamında, Denizli’de de 17 bin sağlık çalışana yönelik uygulamanın 1 hafta içerisinde bitirilmesi hedefliyor.

Denizli’de oluşturulan 97 aşı polikliniğinde uygulamaların devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Denizli olarak sağlık çalışanlarımıza aşılama çalışmalarımızı 5 günde bitirmek gibi bir hedef koyduk, bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Öncelikle randevu ile aşılama yapıyoruz, fakat özel hastanelerimiz ve Üniversite hastanesinde randevu dışında da sağlık çalışanlarımıza aşılama yapıyoruz. Tüm personelin TC kimlik numaraları, Bakanlığımız tarafından tanımlı olduğu için, kimlik numarası üzerinden kişinin bir sağlık çalışanı olduğunu görebiliyoruz. Sistem üzerinden aşının barkodu ile bu TC kimlik Numarasını eşleştirerek hangi aşıyı, hangi sağlık çalışanımıza yaptığımızı bilecek kadar detaylı ve çok sistemli şekilde Bakanlığımızın ‘aşıla’ uygulaması üzerinden aşılama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Tedbirleri bırakmayacağız”

Son uygulanan yasaklar, tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyması ile birlikte vaka sayılarının oldukça azaldığını dile getiren Uz. Dr. Öztürk; “Tabii ki vaka sayılarının azalması, tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmemeli, korona virüsten kurtulduk diyene kadar tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konusunda ki tedbirleri bırakmamalarını istiyoruz” diyerek uyarıda bulundu.