banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Uyuşturucu ticaretine karışan 8 şüpheli tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 8 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ 08.08.2022, 15:17
Uyuşturucu ticaretine karışan 8 şüpheli tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 8 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette esrar, eroin, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu