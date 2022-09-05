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Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı
Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ 05.09.2022, 14:25
Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 373 gram Metamfetamin, 95 gram Eroin, 68 gram Esrar, 24 Adet Sentetik Ecza, 15 adet Ecstasy Hap, 0,7 gram Skunk ele geçirildi. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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