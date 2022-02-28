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Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ 28.02.2022, 16:18
Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.