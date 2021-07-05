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Uyuşturucu ticareti yapan 25 kişiden 11’i tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan toplam 25 şüpheli operasyon sonucu yakalandı. Adliyeye çıkarın 11 kişi tutuklanırken, ele geçirile uyuşturucu maddelerine el konuldu.

DENİZLİ 05.07.2021, 16:05
Uyuşturucu ticareti yapan 25 kişiden 11’i tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan toplam 25 şüpheli operasyon sonucu yakalandı. Adliyeye çıkarın 11 kişi tutuklanırken, ele geçirile uyuşturucu maddelerine el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatla uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu toplamda 25 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalar sonucu çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve 2 adet tabanca ile tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi. Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.
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