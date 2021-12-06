Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

Denizli’de 2 farklı yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 2 kilo 750 gram esrar maddesi ve çok sayıda hap ele geçirilirken, yakalan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti satışı yapan ve kullanan şüphelilere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, iş yerinin çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette 2 kilo 750 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise 144 gram Metamfetamin maddesi, 39 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.