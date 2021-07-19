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Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 17 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 19.07.2021, 16:04
Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı
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Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 17 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı talimatla harekete geçti. Yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler 17 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalardan çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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