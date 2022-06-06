banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklanırken, otomobille 335 gram skunk maddesi taşıyan 2 tacir ise yakayı ele verdi.

DENİZLİ 06.06.2022, 15:45
Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklanırken, otomobille 335 gram skunk maddesi taşıyan 2 tacir ise yakayı ele verdi.

Denizli’de uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde alınan bilgiler üzerine, bir araçta yapılan aramada, 335 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan bir diğer operasyonda ise çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeleri ile yakalanan 11 tacir tutuklandı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu