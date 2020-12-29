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Uyuşturucu tacirinin üzerinden servet çıktı
Denizli’de narkotik timlerinin durdurduğu araçta, uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından kazanıldığı iddia edilen yüklü miktarda para çıktı.
DENİZLİ 29.12.2020, 09:06
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Denizli’de narkotik timlerinin durdurduğu araçta, uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından kazanıldığı iddia edilen yüklü miktarda para çıktı.Denizli’ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde aracı takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından Narkotik timleri aracı durdurdu. Araç ve 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 2 poşet halinde toplamda 70 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından 4 bin 290 TL ve 670 Euro yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden !’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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