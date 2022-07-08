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Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ 08.07.2022, 12:56
Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 5 şüpheli satışa hazır vaziyette esrar maddesi, eroin, metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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